В Киеве "заминировали" несколько университетов: студенты не могут попасть на экзамены

На нескольких факультетах университета Шевченко экзамены отменили, а некоторые студенты вынуждены сдавать их на улице

Фото: Игорь Тимофеев, "Сегодня".

В Киеве в понедельник, 24 июня, несколько высших учебных заведений проверяют на наличие взрывчатки в связи с полученными сообщениями о минировании. Об этом говорят сами студенты, которые не могут попасть в университеты.

В частности, неизвестные сообщили о минировании всех корпусов Национального университета имени Тараса Шевченко, в котором сегодня проходят экзамены. На контрольные не могут попасть студенты-магистры исторического факультета, так как доступ в помещения перекрыт.

"Мы пришли под корпус, но нас не пустили – сказали заминировали, пока все не проверят – не впустят", – сетует студентка исторического факультета Марина Тарасюк.

При этом у других студентов экзамены принимают прямо на улице рядом с университетом.

Фото: Ігор Тимофєєв, "Сьогодні"

В то же время на факультетах, расположенных на ВДНХ, экзамены сегодня отменили в связи с инцидентом.

На данный момент под Красный корпус университета Шевченко приехала взрывотехническая служба.

Также известно, что под волну минирований попал и Киевский национальный университет технологий и дизайна, где также проходят государственные экзамены.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве "заминировали" несколько станций метро, в связи с чем на одной из центральных станций произошла давка.

Также сообщалось, что в здании ЦИК искали взрывчатку.

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