Сделать стартовой
26,27
29,72
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве "заминировали" несколько университетов: студенты не могут попасть на экзамены

24 июня, 13:22

На нескольких факультетах университета Шевченко экзамены отменили, а некоторые студенты вынуждены сдавать их на улице

Фото: Игорь Тимофеев, "Сегодня"
Фото: Игорь Тимофеев, "Сегодня".

В Киеве в понедельник, 24 июня, несколько высших учебных заведений проверяют на наличие взрывчатки в связи с полученными сообщениями о минировании. Об этом говорят сами студенты, которые не могут попасть в университеты.

В частности, неизвестные сообщили о минировании всех корпусов Национального университета имени Тараса Шевченко, в котором сегодня проходят экзамены. На контрольные не могут попасть студенты-магистры исторического факультета, так как доступ в помещения перекрыт.

"Мы пришли под корпус, но нас не пустили – сказали заминировали, пока все не проверят – не впустят", – сетует студентка исторического факультета Марина Тарасюк.

При этом у других студентов экзамены принимают прямо на улице рядом с университетом.

Фото: Ігор Тимофєєв, "Сьогодні"
Фото: Ігор Тимофєєв, "Сьогодні"

В то же время на факультетах, расположенных на ВДНХ, экзамены сегодня отменили в связи с инцидентом.

На данный момент под Красный корпус университета Шевченко приехала взрывотехническая служба.

Также известно, что под волну минирований попал и Киевский национальный университет технологий и дизайна, где также проходят государственные экзамены.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве "заминировали" несколько станций метро, в связи с чем на одной из центральных станций произошла давка.

Также сообщалось, что в здании ЦИК искали взрывчатку.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, университет, минирование

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве "заминировали" несколько университетов: студенты не могут попасть на экзамены". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Житомире сообщили о минировании двух вузов

Сегодня, 09:48

Из высших учебных заведений эвакуировали студентов и работников

В Киеве из-за сообщения о минировании закрыли еще несколько станций метро

21 июня, 12:27

Закрыты "Олимпийская", "Печерская", "Гидропарк" и "Золотые ворота", а станцию "Крещатик" открыли

В Киеве закрыли станцию метро "Крещатик": названа причина

21 июня, 10:41

В подземке проверяют сообщение о минировании

В Киеве "заминировали" здание ЦИК

20 июня, 17:06

Из-за сообщения об угрозе взрыва учреждение не работало полтора часа

Супрун ответила Зеленскому на предложение уйти в отставку

Лишат ли льготников бесплатного проезда общественным транспортом

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

В НКРЭКУ рассказали, что будет с ночным тарифом на свет

Как правильно выражать свое недовольство: 4 главных правила

Жгучая красотка, которая "приклеет" мужчин к экрану

14 фраз, которые никогда нельзя говорить мужчинам

Звезда "50 оттенков серого" выходит замуж за бывшего Пэлтроу

"Отказал в проезде льготнику – штраф 2550 грн": новый закон

Появилось видео с места убийства жены Соколова. Подробности

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

Сегодня, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

Сегодня, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

Вчера, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Где-то жара, а где-то дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделю

22 июня, 07:37

В понедельник, 24 июня дождей и небольшой прохлады стоит ждать только в западных областях

Где живет глава администрации президента Андрей Богдан

Лавров объяснил, чего Путин ждет от Зеленского

Стало известно, сколько зарабатывает пресс-секретарь Зеленского
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь