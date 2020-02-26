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В Киеве женщина на ходу выпала из маршрутки, а потом та переехала ей обе ноги

26 февраля, 20:59

Полиция выдает дело, как несчастный случай, а компания-перевозчик и вовсе молчит

Сломанная нога после поездки в общественном транспорте. В Киеве женщина на ходу выпала из маршрутки, а затем автобус еще и переехал ей обе ноги. Корреспонденты новостей "Сегодня" отправились к компании-перевозчику, чтобы выяснить, что произошло.

Юлия Овдий вспоминает тот день урывками. Как всегда добиралась на работу на маршрутке. Рассказывает, что отъехала от остановки на несколько метров, как вдруг открылась передняя дверь:

"Выпадаю из передних дверей, задним колесом на обе ноги наезжает. Я думала, что я вообще потеряла ноги, я так испугалась".

Водитель вызвал скорую, а сам уехал. Женщину с переломом ноги госпитализировали. Родственники Юлии убеждают – правоохранители выдают дело как несчастный случай.

"В рапорте написано, что на остановке, хотя это было не на остановке, она оступилась и упала, по неосторожности. И это как несчастный случай получилось", – отмечает Людмила, мать пострадавшей.

Чтобы доказать, что искалеченные ноги женщины – не случайность, ее родственники сейчас ищут свидетелей происшествия и просят видео с камер наблюдения.

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"Обещали нам видео дать, чтобы показали именно, где было точно это и как открылись двери. Есть три свидетеля, которые были в маршрутке", – говорит Евения, сестра потерпевшей.

Между тем Юлия около месяца будет передвигаться на костылях. На лечение потратила уже до трех тысяч гривен. А от компании-перевозчика о возмещении до сих пор ни слова. Поэтому съемочная группа новостей "Сегодня" вместе с мамой и сестрой пострадавшей отправилась в депо. Но туда нас просто не пустили. Сказали, что сообщат директору, но так никто и не вышел. Зато мы встретили одного из местных водителей. Из-за нас не впускали и его. Мужчина утверждает, эта маршрутка новая, поэтому сами двери открыться не могли. Как же женщина покалечилась во время будничной поездки в автобусе – должны выяснить следователи.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Киеве водитель маршрутки прищемил руку ребенку и поехал дальше. ЧП произошло, когда девочка выходила из транспортного средства.

При этом недавно также сообщалось, что в Украине началась глобальная проверка маршруток. Ежедневно работники Укртрансбезопасности проводят рейды – проверяют состояние маршруток, документы и комплектацию. Ведь почти две с половиной тысячи аварий с участием общественного транспорта происходит каждый год. В этих авариях погибли 180 людей и полторы тысячи получили травмы. 80% таких ДТП произошло на городских маршрутах.

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Киев маршрутка женщина выпала пассажиры

Источник: Сегодня

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