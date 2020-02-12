В Украине началась глобальная проверка маршруток

Массовые проверки маршруток начинаются на этой неделе. Инспекторы Укртрансбезопасности будут учитывать состояние машин и условия труда водителей. Почти две с половиной тысячи аварий с участием общественного транспорта происходит каждый год. В этих авариях погибли 180 людей и полторы тысячи получили травмы. 80% таких ДТП произошло на городских маршрутах. Что это даст?

Ежедневно работники Укртрансбезопасности проводят рейды – проверяют состояние маршруток, документы и комплектацию. В один из таких отправились и новости "Сегодня".

"Схему маршрута, расписание движения, страховой полис, протокол техосмотра, пожалуйста", – проверяющий начинает осмотр.

Проверяют аптечку, огнетушители и билетную документацию. И уже здесь возникают первые вопросы. Аптечки нет, а огнетушитель всего один, да и тот слишком маленький для этого класса автобуса. А еще и не заряжен. И с билетами – та же проблема:

"Если вы не заполняете билетно-кассовый лист, то ни один из пассажиров, которому вы не дали билет или какой ехал в вашем автобусе, не является застрахован".

А значит, в случае ДТП – не сможет претендовать на возмещение. По фактам этих нарушений инспектор составляет протоколы. Ответственность за это несет перевозчик. После рассмотрения дела выносят решение.

Юрий Торохтий, главный специалист отдела государственного контроля киевского межрегионального управления Укртрансбезопасности:

"Это может быть как штрафная санкция, так и предупреждение о недопущении в дальнейшем подобных нарушений".

Но 150 инспекторов на всю Украину – это слишком мало, говорят в Укртрансбезопасности. Уже на этой неделе начинаются плановые проверки. Перевозчиков распределят по трем группам риска. С низким – проверять раз в пять лет, со средним – раз в три года, а с высокой степенью – раз в два года.

Александр Погорилый, председатель Государственной службы Украины по безопасности на транспорте:

"Эти критерии, эта система дает возможность нам принимать превентивные меры. Если мы это уже видим на дороге – это уже следствие. А для того, чтобы это предотвратить, нужно прийти к субъекту хозяйствования и проверить".

Обращать внимание будут на количество ДТП, произошедших в течение последних трех лет, нарушение режима труда и отдыха водителей и на состояние автобусов. Таким образом хотят предотвратить критические ситуации на дорогах.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что каждый второй автобус в Полтаве выезжает на маршрут неисправным. У многих маршруток не открывается аварийный выход, плохо прикручены колеса, салон – мокрый от дождя. Это – лишь часть нарушений, которые обнаружили полицейские.

Также мы сообщали о том, что перед новогодними праздниками в Волынской области произошло масштабное ДТП. Там столкнулись легковой автомобиль и маршрутка, в результате чего последняя перевернулась.

За 11 месяцев 2019 года в Украине произошло 144 760 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибло 3080 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины. Копы подчеркнули, что по сравнению с тем же периодом прошлого года все показатели аварийности на украинских дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 6,7% (за 11 месяцев 2018 года было зафиксировано 135 695 аварий).

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