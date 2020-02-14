В Киеве водитель маршрутки прищемил руку ребенку и поехал дальше

В Киеве водитель маршрутки №507 прищемил руку семилетней девочке, когда та выходила из транспорта, и поехал дальше. Об этом сообщается в паблике "Типичное Голосеево" в Facebook.
"Ехали с ребенком на муз. занятия с Демеевки до ост. "ул. Колпака" (Печерск). Сели в маршрутку N507. Начали выходить на Колпака приблизительно в 15:15. Водитель закрыл двери, не дожидаясь выхода ребенка из маршрутки!!! Прищемил ей руку и начал продолжать движение!!! Я ее держала за руку! Пассажиры маршрутки начали кричать, я со своей стороны чуть не разбила ему окно...пока он не остановился", – цитирует паблик мать пострадавшего ребенка Анну Свистунову.
Женщина отметила, что по словам водителя, сзади маршрутки ехал другой общественный транспорт, поэтому ему нужно было быстрее ехать.
"Мы выходили быстро, ребенку уже 7 лет...не заметить нельзя было! В маршрутке все сидели...ничего не загораживало обзор водителю!!! Как такое вообще может быть!!! Уже не первый раз замечаю, как маршрутки пытаются обогнать друг друга" – подытожила женщина.
Ранее житель Киева стал свидетелем того, как водитель одной из столичных маршруток помыл свое транспортное средство водой из лужи. Также в сеть попало видео, как пассажиры возле станции метро "Васильковская" толкают в Киеве в депо сломавшийся троллейбус 45-го маршрута.
Как сообщалось, киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в дорожно-транспортные происшествия, комфортабельными автобусами. На первом этапе планируют отказаться от услуг перевозчиков, которые дублируют коммунальный транспорт. А это – едва ли не каждый третий "бусик".
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