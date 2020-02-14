Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,59

В Киеве водитель маршрутки прищемил руку ребенку и поехал дальше

14 февраля, 15:25

ЧП произошло, когда девочка выходила из транспортного средства

Фото: facebook.com/glsvkyiv

Фото: facebook.com/glsvkyiv

В Киеве водитель маршрутки №507 прищемил руку семилетней девочке, когда та выходила из транспорта, и поехал дальше. Об этом сообщается в паблике "Типичное Голосеево" в Facebook.

"Ехали с ребенком на муз. занятия с Демеевки до ост. "ул. Колпака" (Печерск). Сели в маршрутку N507. Начали выходить на Колпака приблизительно в 15:15. Водитель закрыл двери, не дожидаясь выхода ребенка из маршрутки!!! Прищемил ей руку и начал продолжать движение!!! Я ее держала за руку! Пассажиры маршрутки начали кричать, я со своей стороны чуть не разбила ему окно...пока он не остановился", – цитирует паблик мать пострадавшего ребенка Анну Свистунову.

Женщина отметила, что по словам водителя, сзади маршрутки ехал другой общественный транспорт, поэтому ему нужно было быстрее ехать.

Реклама

"Мы выходили быстро, ребенку уже 7 лет...не заметить нельзя было! В маршрутке все сидели...ничего не загораживало обзор водителю!!! Как такое вообще может быть!!! Уже не первый раз замечаю, как маршрутки пытаются обогнать друг друга" – подытожила женщина.

Ранее житель Киева стал свидетелем того, как водитель одной из столичных маршруток помыл свое транспортное средство водой из лужи. Также в сеть попало видео, как пассажиры возле станции метро "Васильковская" толкают в Киеве в депо сломавшийся троллейбус 45-го маршрута.

Как сообщалось, киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в дорожно-транспортные происшествия, комфортабельными автобусами. На первом этапе планируют отказаться от услуг перевозчиков, которые дублируют коммунальный транспорт. А это – едва ли не каждый третий "бусик".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев дети маршрутка

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Драма ко Дню влюбленных: в Киеве девушка жестко отомстила парню – новые подробности
Драма ко Дню влюбленных: в Киеве девушка жестко отомстила парню – новые подробностиПроисшествия
Моет перила, чистит улицы: как наказали вандала с Аллеи художников в Киеве (видео)
Моет перила, чистит улицы: как наказали вандала с Аллеи художников в Киеве (видео)Происшествия
Непогода в Киеве: движение застыло из-за пробок и поваленных деревьев
Непогода в Киеве: движение застыло из-за пробок и поваленных деревьевТранспорт
Изнасилование женщины в Киеве на глазах у ребенка: дело отдали в суд
Изнасилование женщины в Киеве на глазах у ребенка: дело отдали в судПроисшествия
До приезда врачей не дожил: в Киеве зарезали мужчину (фото)
До приезда врачей не дожил: в Киеве зарезали мужчину (фото)Происшествия
Подозреваемая в причастности к организации убийства Павла Шеремета прошла полиграф: результаты
Подозреваемая в причастности к организации убийства Павла Шеремета прошла полиграф: результатыПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...