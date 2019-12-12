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В Киеве женщина нашла в куске хлеба кольцо с бриллиантами

12 декабря, 14:21

Хлеб женщине принесла собака, с которой она гуляла по улице

Фото: Жанна Ярёменко/Facebook

Фото: Жанна Ярёменко/Facebook

В Киеве жительница Харьковского массива нашла в куске хлеба золотое кольцо с бриллиантами. Об этом женщина сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, она гуляла с собакой Арчи на улице, пес во время прогулки принес хозяйке кусок черного хлеба, положил у ее ног и начал лаять.

"Рядом были мусорные баки, возможно, подобрал именно там. Я развернулась и хотела уйти, но он начал лаять, еще сильнее тыкая мордой в находку. Разбудил в коляске ребенка. Поведение собаки удивило, потому что он не ест хлеб вообще. Решила посмотреть внимательнее, что он нашел. Взяла хлеб в руки, разломала. Моему удивлению не было предела. Золотое кольцо и явно с драгоценными камнями", – написала Жанна Яременко.

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Она уточнила, что побывала с кольцом в ломбарде, где подтвердили, что кольцо действительно золотое, а вставки выполнены из белого золота, бриллиантов и сапфиров.

При этом женщина уточнила, что вернет кольцо собственнице, если та разыщется. При этом под постом на комментарии сомневающихся в рассказанной истории Яременко отметила, что случай правдив.

Ранее сообщалось, что американка Пола Стэнтон из города Сомерс-Пойнт, штат Нью-Джерси, нашла обручальное кольцо с бриллиантом, которое девять лет назад утонуло в унитазе.

Также новости "Сегодня" писали, что в районе ДВРЗ и улицы Довбуша киевляне обнаружили кучи выброшенной старой обуви.

Как городские власти призывают киевлян сортировать мусор – смотрите в сюжете:

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Киев собака хлеб кольцо

Источник: Сегодня

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