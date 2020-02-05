В Черкасской области отец убил жениха своей дочери: жуткие подробности

В Умани Черкасской области мужчина убил жениха своей дочери. Тело 25-летнего парня нашли спустя полтора года после убийства, сообщают "Надзвичайні новини".

До недавнего времени Алексей считался пропавшим без вести. Его труп убийца закопал в лесополосе между селами в Кировоградскоой области. За полтора года тело почти полностью разложилось. Личность погибшего установили по клочку паспорта.

Главный подозреваемый в убийстве парня – отец его невесты. Как выяснилось, отец Тамары сразу невзлюбил потенциального зятя, так как тот злоупотреблял алкоголем. Иван постоянно пытался разлучить дочь и ее избранника, но его попытки были тщетными. Местные жители говорят, что Тамара родила от Алексея ребенка.

"Постоянно видел вдвоем. На остановку вместе ходили, возвращались вместе. Видел, что она уже была в положении. По ее поведению не было видно, что ее держат насильно. У каждого из нас есть проблемы, но, если бы он поменьше злоупотреблял спиртными напитками, то вообще был бы замечательным человеком", – рассказал сосед погибшего Николай.

Алкоголь часто был причиной конфликтов между мужчинами. Один из таких закончился крайне трагично. Выяснилось, что отец невесты посреди улицы толкнул Алексея. Парень упал и ударился головой. Иван решил скрыть следы преступления – бросил тело в багажник машины и отвез в соседнюю область.

"Ее отец признался и показал место, где закопал тело. Он рассказал, что на остановке он вышел, Леша был пьян, вел себя агрессивно. Тогда Иван его ударил и тот упал и ударился о камень", – рассказала мать погибшего.

Мужчина же уверяет, что убил Алексея случайно. По его словам, через несколько дней после убийства он вернулся в Кировоградскую область. Там он завернул тело в полиэтилен и закопал. На данный момент проводится досудебное расследование. За убийство мужчине грозит до 15 лет за решеткой.

Напомним, недавно в Харькове пьяный мужчина ночью устроил кровавые разборки – он забил до смерти сожительницу и сломал ногу полицейскому.

Также ранее столичная полиция сообщила подробности резонансного убийства пенсионерки в Киеве.

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