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В Киеве женщина вывесила на балконе надпись о насилии над ребенком и пропала: видео с места ЧП

16 октября, 14:53

На балконе жилого дома на улице Щербаковского появился призыв вызвать полицию

В жилом доме на улице Щербаковского, 56/7, на Нивках в среду, 16 октября, произошло странное ЧП.

Как сообщается в паблике "Информатора" в Facebook, жительница дома на днях вывесила на своем балконе надпись "Позвоните, пожалуйста, в полицию, здесь шесть лет насилуют ребенка". По данной ситуации накануне квартиру посетили сотрудники полиции, однако им никто не открыл.

При этом сегодня днем на место прибыли вместе с копами и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Они по пожарной лестнице залезли на балкон и зашли в квартиру, однако выяснилось, что в квартире никого нет.

По словам соседей женщины, она проживала одна и вела себя иногда неадекватно. Где она находится на данный момент, неизвестно. Ее надпись о насилии над ребенком с балкона сняли, а под подъездом дежурят патрульные полицейские и следователи.

Обстоятельства инцидента на данный момент выясняются.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Минском массиве на детской площадке задержали молодого парня, разгуливающего с ножом.

Кроме того, новости "Сегодня" писали, что в прошлом месяце неадекватный мужчина поверг столицу в хаос. На мосту Метро он остановил Opel, в котором ехал, сделал несколько выстрелов и стал угрожать взорвать мост и госучреждения.

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Киев чп насилие

Источник: Сегодня

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