В Киеве на детской площадке поймали парня, разгуливающего с ножом

На ноже была надпись "никто не остановит смерть"

/ Фото: Киев Оперативный

В Киеве на Минском массиве, где ранее произошла смертельная драка, на детской площадке задержали молодого парня, разгуливающего с ножом. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Только что охранной компанией Омега в ЖК "Яркий" задержали на детской площадке неустановленное лицо с ножом, которое вело себя очень неадекватно. Что может делать взрослый человек с таким ножом на детской площадке?" – говорится в сообщении паблика.

При этом на опубликованном фото ножа видна надпись – "никто не остановит смерть".

/ Фото: Киев Оперативный

Ранее на станции метро "Лесная" в Киеве один из пассажиров набросился на людей с ножом. Неадекватного мужчину обезвредили неравнодушных очевидцы. После этого вызвали полицию. Во время задержания нападавший пытался спрятать складной нож в кармане. Также полицейские арестовали еще одного дебошира, который с тесаком в руках пытался напасть на женщину с пятилетним ребенком. Задержанный назвал себя психиатром. А вот объяснять свое намерение – отказался.

Также новости "Сегодня" писали, что в Киеве молодые разбойники напали с ножом на школьника.

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