В Киеве женщина жестоко убила свою дочь

Трагедия произошла в квартире на улице Дегтяревской

В Киеве 31 марта во время семейной ссоры мать убила дочь. Правоохранителей на место вызвали медики, обнаружившие в квартире на улице Дегтяревской молодую женщину с признаками насильственной смерти, сообщает полиция Киева.

На место происшествия сразу прибыли наряды патрульных, следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, криминалисты и судебно-медицинский эксперт. Правоохранители выяснили, что накануне в этом помещении произошел конфликт между матерью и дочерью.

"Подозреваемая рассказала нам, что в разгар ссоры ударила дочь стеклянным предметом по голове, а потом еще нанесла ей несколько ударов ножом. Злоумышленницу 1962 года рождения мы задержали", – рассказал начальник следственного отделения расследования преступлений, совершенных против жизни и здоровья человека Шевченковского УП Виктор Войцеховский

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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