В Киеве жертвами 41-летнего педофила стали девять девочек

Столичная полиция сообщила подробности дела 41-летнего педофила, задержанного в ноябре прошлого года. Его поймали после того, как он развращал 10-летнюю девочку.

Согласно данным Главного управления Национальной полиции в столице, следователи установили причастность мужчины к совершению более 40 преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Всего его жертвами стали девять девочек в возрасте от 9 до 16 лет.

"Правонарушитель действовал по одной схеме: через Интернет находил малолетних, с которыми налаживал дружеские отношения, а через некоторое время постепенно начинал разговоры на сексуальные темы. Кроме этого, мужчина присылал изображения порнографического характера и в ответ просил девочек присылать свои личные и откровенные фото. С некоторыми из них он договаривался о встрече неподалеку от их дома, во время которых целовал их и совершал другие развратные действия", – уточнили в полиции.

Мужчине объявили о подозрении в совершении 43 эпизодов преступлений по ч. 4 ст. 153 (сексуальное насилие), ч. 2, 3, 4, 5 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция наиболее тяжкого преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет.

Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере всего лишь 84 тысяч гривен и он вышел под залог. Позднее после сообщения ему о подозрении по новым эпизодам мужчине изменили меру пресечения на арест без залога.

Подробности дела смотрите в сюжете:

Напомним, Верховная Рада Украины отклонила закон о химической кастрации педофилов.

Этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов. Некоторые указывают, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины очень высоки. Также отмечается, что не все подобные преступники больны педофилией. Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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