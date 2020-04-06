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В Киеве жертвами коронавируса стали уже четыре человека

6 апреля, 12:18

Наталья Руда

За минувшие сутки заразились 22 человека, среди которых четыре случая выявлены в Киево-Печерской лавре

В Киеве жертвами коронавируса стали уже четыре человека. Об этом в ходе брифинга 6 апреля сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Как сообщил столичный глава, по состоянию на понедельник в Киеве инфицированы 267 человек, выздоровели 12 человек.

"За прошедшие сутки еще 22 киевлянина заболели коронавирусом. На сегодня в столице уже 267 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Кличко.

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Заболели 5 женщин в возрасте от 29 до 71 года и 16 мужчин от 24 до 82 лет. В частности, двое медиков. Также заболел 8-летний мальчик. Кроме того, четыре случая заражения зафиксировано в Киево-Печерской лавре, которая на минувших выходных закрылась на карантин.

Напомним, в Киеве с 6 апреля снова ужесточили карантин. В частности, на пунктах въезда в столицу должен обязательно проводиться температурный скрининг. Также нельзя посещать парки, скверы, на улице можно ходить только поодиночке или вдвоем. Кроме того, в общественных местах нужно ходить только в маске и соблюдать дистанцию.

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Фото: COVID-19 Київ

Фото: COVID-19 Київ

Отметим, что нарушение карантинных мер карается штрафом от 17 тысяч гривен.

О ситуации с карантином и коронавирусом в мире смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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