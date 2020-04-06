Ужесточение карантина в Киеве: меряют ли температуру на въезде в город (видео)

Въезжающим в Киев со стороны Пущи-Водицы не измеряют температуру

Столичные власти с 6 апреля усилили ограничительные меры в Киеве. Так, ужесточение карантина коснулось людей, которые въезжают в Киев – если ранее измерение температуры было выборочным, то сейчас его сделали обязательным.

В частности, согласно соответствующему распоряжению руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, все водители и пассажиры транспортных средств должны проходить обязательную термометрию при въезде на территорию Киева на контрольно-пропускному пункте.

"Не допускается въезд на территорию города Киева граждан без проведения термометрии при въезде на территорию Киева на КПП, граждан с признаками острых респираторных заболеваний, кроме случаев направления на обсервацию, госпитализацию или самоизоляцию таких граждан", – говорится в документе.

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Вместе с тем киевляне сообщают о том, что никакого температурного скрининга на въездах в столицу на данный момент не проводится. В Telegram-канале "Киев Сейчас" опубликовано видео въезда в Киев со стороны Пущи-Водицы, где просто дежурят правоохранители и не измеряют температуру въезжающим.

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Видео: "Киев Сейчас"

Напомним, Кабинет министров ввел новые ограничения для украинцев в рамках карантина. Теперь, среди прочего, с 6 апреля более двух человек не могут собраться вместе на улице.

Также в Украине ходят слухи о продлении карантина до 15 мая, однако официального решения по этому поводу принято не было. Фейки об этом распространяли в соцсетях от имени Министерства образования, которое выступило с опровержением.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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