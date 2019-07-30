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В киевском аэропорту экстренно сел Boeing 767, летевший в Таиланд: видео

Сегодня, 10:35

По предварительным данным, в двигатель самолета залетела птица, поэтому пилоты приняли решение вернуться в аэропорт

В киевском аэропорту экстренно сел Boeing 767, летевший в Таиланд: видео Происшествия По предварительным данным, в двигатель самолета залетела птица, поэтому пилоты приняли решение вернуться в аэропорт

После аварийной посадки самолета с украинскими туристами, летевшего из Львова в Шарм-эль-Шейх, в столичном аэропорту "Борисполь" вынужденно сел еще один самолет. Об этом сообщает "Информатор".

Так, вечером в понедельник, 29 июля, из "Борисполя" в Таиланд вылетел Boeing 767 Международных украинских авиалиний. Через 20 минут самолет развернулся и совершил экстренную посадку в месте вылета. По данным МАУ, пилоты посадили самолет, так как заметили неполадки в работе одного из двигателей.

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Предварительная версия ЧП – в двигатель самолета залетела птица, никто из пассажиров не пострадал. При этом пассажиры вылетели в Бангкок резервным рейсом уже в ночь на вторник.

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Ранее сообщалось, что на севере Италии произошло крушение самолета, в результате которого погиб один человек. Поскольку автомобильное движение было не сильно оживленным, избежать дополнительных жертв удалось избежать – погиб лишь пилот летательного аппарат. Личность погибшего еще не установили.

Также напомним, что в российском "Шереметьево" частный бизнес-джет Golfstream также сел без шасси. На борту находились три человека – никто из них не пострадал.

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Киев самолет аварийная посадка

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