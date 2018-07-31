Украинский самолет не долетел до Египта и пошел на аварийную посадку

Лайнер из Львова в Шарм-аль-Шейх был вынужден пойти на посадку в Киеве

Самолет с украинскими туристами, который следовал из Львова на египетский курорт Шарм-аль-Шейх 30 июля совершил аварийную посадку в аэропорту "Борисполь". Об этом сообщил активист объединения "Варта-1" Игорь Зинкевич в своем Facebook.

По его словам, аварийную посадку в Киеве пришлось сделать после попадания птицы в двигатель самолета. Также он добавил, что пока неизвестны сроки вылета лайнера из украинской столицы.

В свою очередь, один из пассажиров этого рейса Алексей Башкирцев добавил, что из-за проблем в левом двигателе лайнеру пришлось более четырех часов летать над Украиной, сжигая горючее.

"История проста: на взлете рейса Львов-Шарм в левый двигатель врезается стая птиц и самолет не может набрать высоту и вот-вот коснется земли вперед носом. Но набор высоты продолжается, пилот дрожащим голосом предлагает "всем успокоится", набор высоты продолжается с креном в один бок. Сесть невозможно самолет полон горючего, и начинается "самая долгая дорога над Украиной", – написал он в своем Facebook.

Напомним, ранее около 200 украинских туристов застряли в Египте из-за технических неполадок самолета. Как оказалось, у лайнера лопнуло колесо и людям пришлось задержаться. Возвращение украинцев было организовано только через сутки вынужденного ожидания.

В свою очередь Кабинет министров после сообщений о проблемах на рынке туристических услуг, готовит ряд решений по устранению неприятных случаев нарушения или невыполнения условий договоров между туркомпаниями и потребителями их услуг.