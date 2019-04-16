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В киевском детсаду у четырех детей обнаружили острую кишечную инфекцию

Сегодня, 14:47

Специалисты проводят проверку детского сада

Фото: Григорий Салай, Сегодня

В одном из столичных детских садиков зафиксировали четыре случая острой кишечной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве.

"Согласно информации госучреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины", в дошкольном учебном заведении города Киева зарегистрировано четыре случая острой кишечной инфекции среди детей", – говорится в сообщении.

В понедельник, 15 апреля, специалисты управления Госпродпотребслужбы в Киеве начали инспектирование детского сада с отбором проб пищевых продуктов и смывов с объектов окружающей среды для проведения лабораторных исследований.

Отмечается, что ситуация находится на контроле специалистов.

Пока что не сообщается, в каком именно детском саду произошло ЧП.

Напомним, ранее в Кривом Роге в детском саду № 39 случился пожар. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Горела электропроводка и перекрытие. Никто не пострадал, 87 детей вовремя эвакуировали. С ними были еще 28 взрослых – сотрудники детсада. 

Также сообщалось, что в Днепре приостановили обучение в школе, где одновременно заболели несколько десятков детей. Причины массового заболевания определяет специальная комиссия. 


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Тег Киев, детсад, кишечная инфекция

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Источник:

Сегодня

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