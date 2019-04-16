В киевском детсаду у четырех детей обнаружили острую кишечную инфекцию
Специалисты проводят проверку детского сада
В одном из столичных детских садиков зафиксировали четыре случая острой кишечной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве.
"Согласно информации госучреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины", в дошкольном учебном заведении города Киева зарегистрировано четыре случая острой кишечной инфекции среди детей", – говорится в сообщении.
В понедельник, 15 апреля, специалисты управления Госпродпотребслужбы в Киеве начали инспектирование детского сада с отбором проб пищевых продуктов и смывов с объектов окружающей среды для проведения лабораторных исследований.
Отмечается, что ситуация находится на контроле специалистов.
Пока что не сообщается, в каком именно детском саду произошло ЧП.
Напомним, ранее в Кривом Роге в детском саду № 39 случился пожар. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Горела электропроводка и перекрытие. Никто не пострадал, 87 детей вовремя эвакуировали. С ними были еще 28 взрослых – сотрудники детсада.
Также сообщалось, что в Днепре приостановили обучение в школе, где одновременно заболели несколько десятков детей. Причины массового заболевания определяет специальная комиссия.
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