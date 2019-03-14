Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,7
30,18
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

В школе Днепра массово заболели дети – на занятия не вышли более 500 учеников

Сегодня, 15:15

12 школьников госпитализировали в больницу

Фото: Pixabay
В школе Днепра массово заболели дети – на занятия не вышли более 500 учеников //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a53/615/5c8a53615ddbe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a53/615/5c8a53615ddbe.jpg Днепр 12 школьников госпитализировали в больницу

В одной из школ Днепра массово заболели дети – на занятия не вышло более полутысячи учеников. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"14 марта на обучение в школу в Шевченковском районе не появились 512 учащихся с 904. По неофициальной информации, 94 из них пожаловались на плохое самочувствие. 12 школьников госпитализировали в больницу. Им предоставляется медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Сейчас в школе работают сотрудники отдела ювенальной превенции УПД ГУНП в Днепропетровской области. Также на место выехала санэпидемстанция, которая выясняет причины ухудшения самочувствия школьников. Информация по указанному факту внесена в журнал единого учета. Причины ухудшения состояния здоровья детей и другие обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Запорожской области на карантине из-за гриппа остаются девять школ. Вынужденные каникулы продолжаются для учеников девяти школ и отдельных классов еще семи заведений.

Напомним, с 25 февраля по 03 марта 2019 года в Украине от гриппа умерло четыре человека. С начала эпидемического сезона грипп унес жизни 45 украинцев, в том числе семи детей в возрасте до 17 лет. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа.

Ранее мы писали о том, что в Украине не хватает экспресс-тестов на грипп. Найти их в аптеках почти невозможно. Врачи говорят, без таких тестов трудно определить – у больного обычная простуда или опасный грипп.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег школы, школа, школьники, ученики, заболевание

Вы сейчас просматриваете новость " В школе Днепра массово заболели дети – на занятия не вышли более 500 учеников". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пріоритет №1: як столиця стає безпечною для дітей

Сегодня, 12:24

В школе на Виноградаре ищут взрывчатку

Вчера, 15:03

Правоохранители получили сообщение о минировании школы на проспекте Правды, 84

Скандал в Херсонской школе: директора обвиняют в вымогательстве денег

12 марта, 21:44

Подозреваемая в получении взятки директор школы сейчас под домашним арестом

В Николаевской области ученик распылил в школе газ: 20 человек пострадали

12 марта, 18:30

Из-за распыления баллончика с перцовым газом 20 человек обратились к врачам

Ученые: косточка авокадо гораздо полезней самого плода

Что бойфренд Гросу думает о ее «пластике»: откровения певицы

Европарламент принял убивающую РФ резолюцию и проиграл

Попа как у Ким! Настя Каменских взорвала сеть эпатажным клипом

Россия пошла на подлость из-за разрыва договора с Украиной

Стало известно, сколько в Украине самолетов

Уволить Холодницкого призывает посол США в Украине

6 хитростей, которые заставят интерьер выглядеть дороже

Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи

Коты полезны для здоровья
Загрузка...

Медреформа на финишной прямой: что успели сделать и что еще впереди

Вчера, 07:00

В системе больше 25 миллионов человек, а в апреле стартует второй этап

Незаконное обогащение: как вернуть наказание для чиновников и депутатов

12 марта, 07:51

Что не понравилось Конституционному суду в статье УК о незаконном обогащении и какая из новых формулировок его устроила бы

Цены на автогаз пошли вверх: чего ждать автовладельцам весной

12 марта, 07:38

Всю зиму сжиженный газ дешевел – с октября 2018 года по февраль 2019-го его цена упала на 46%

Теперь их 39: ЦИК утвердила окончательный список кандидатов в президенты

12 марта, 07:00

Кандидаты снимаются в пользу других политиков. Эксперты: это задел под парламентские выборы

Анна Седокова опозорилась в Сети с фотошопом в бассейне

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Красная карточка: Янину Соколовскую выдворили из ток-шоу