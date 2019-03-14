В школе Днепра массово заболели дети – на занятия не вышли более 500 учеников

12 школьников госпитализировали в больницу

Фото: Pixabay

В школе Днепра массово заболели дети – на занятия не вышли более 500 учеников //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a53/615/5c8a53615ddbe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a53/615/5c8a53615ddbe.jpg 2019-03-14T15:15:39+02:00 Днепр 12 школьников госпитализировали в больницу

В одной из школ Днепра массово заболели дети – на занятия не вышло более полутысячи учеников. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"14 марта на обучение в школу в Шевченковском районе не появились 512 учащихся с 904. По неофициальной информации, 94 из них пожаловались на плохое самочувствие. 12 школьников госпитализировали в больницу. Им предоставляется медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Сейчас в школе работают сотрудники отдела ювенальной превенции УПД ГУНП в Днепропетровской области. Также на место выехала санэпидемстанция, которая выясняет причины ухудшения самочувствия школьников. Информация по указанному факту внесена в журнал единого учета. Причины ухудшения состояния здоровья детей и другие обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Запорожской области на карантине из-за гриппа остаются девять школ. Вынужденные каникулы продолжаются для учеников девяти школ и отдельных классов еще семи заведений.

Напомним, с 25 февраля по 03 марта 2019 года в Украине от гриппа умерло четыре человека. С начала эпидемического сезона грипп унес жизни 45 украинцев, в том числе семи детей в возрасте до 17 лет. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа.

Ранее мы писали о том, что в Украине не хватает экспресс-тестов на грипп. Найти их в аптеках почти невозможно. Врачи говорят, без таких тестов трудно определить – у больного обычная простуда или опасный грипп.

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