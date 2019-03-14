В школе Днепра массово заболели дети – на занятия не вышли более 500 учеников
12 школьников госпитализировали в больницу
В одной из школ Днепра массово заболели дети – на занятия не вышло более полутысячи учеников. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
"14 марта на обучение в школу в Шевченковском районе не появились 512 учащихся с 904. По неофициальной информации, 94 из них пожаловались на плохое самочувствие. 12 школьников госпитализировали в больницу. Им предоставляется медицинская помощь", – говорится в сообщении.
Сейчас в школе работают сотрудники отдела ювенальной превенции УПД ГУНП в Днепропетровской области. Также на место выехала санэпидемстанция, которая выясняет причины ухудшения самочувствия школьников. Информация по указанному факту внесена в журнал единого учета. Причины ухудшения состояния здоровья детей и другие обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Запорожской области на карантине из-за гриппа остаются девять школ. Вынужденные каникулы продолжаются для учеников девяти школ и отдельных классов еще семи заведений.
Напомним, с 25 февраля по 03 марта 2019 года в Украине от гриппа умерло четыре человека. С начала эпидемического сезона грипп унес жизни 45 украинцев, в том числе семи детей в возрасте до 17 лет. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа.
Ранее мы писали о том, что в Украине не хватает экспресс-тестов на грипп. Найти их в аптеках почти невозможно. Врачи говорят, без таких тестов трудно определить – у больного обычная простуда или опасный грипп.
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