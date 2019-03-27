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В Кривом Роге горел детский сад: малышей успели эвакуировать

Сегодня, 17:23

Горела электропроводка и перекрытие

Фото: 1kr.ua
Фото: 1kr.ua.
В Кривом Роге горел детский сад: малышей успели эвакуировать //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b95/39a/5c9b9539adaab.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b95/39a/5c9b9539adaab.jpg Днепр Горела электропроводка и перекрытие

27 марта в Кривом Роге в детском саду № 39 случился пожар, об этом сообщает пресс-служба спасателей. Возгорание случилось в двухэтажном здании по улице Чумацкой в Центрально-Городском районе Кривого Рога, – передает 1kr.ua

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Горела электропроводка и перекрытие. Никто не пострадал, 87 детей вовремя эвакуировали. С ними были еще 28 взрослых – сотрудники детсада. 
На месте работали 11 спасателей.

Ранее мы писали, что в Днепре произошел пожар в гинекологическом отделении одной из городских поликлиник. На место сразу съехались несколько экипажей полицейских и пожарные. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Как выяснилось, пламя вспыхнуло в поликлинике в Соборном районе города и охватило там больничную документацию и койку. В результате пожара никто не пострадал, так как поликлиника еще не работала.

Напомним, недавно в Днепре на площади в 80 "квадратов" горело кафе — огонь повредил крышу здания.

Также мы сообщали, что в Днепре в результате пожара в жилом доме погиб мужчина.В причине возникновения огня разбираются полицейские.

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Тег пожар, эвакуация, детский сад, детсад

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