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В киевском метро мужчина сыграл на трубе, лежа на поручнях: видео

4 июля, 11:31

После непродолжительного "концерта" пассажир слез с поручней и отдал музыкальный инструмент

В Киеве пассажиры Святошинско-Броварской линии метрополитена стали свидетелями курьезного инцидента. Так, в одном из вагонов поезда, который подъезжал к станции метро "Берестейская", мужчина решил сыграть на трубе, лежа на поручнях. 

При этом, как запечатлели на видео очевидцы, после "концерта" мужчина отдал музыкальный инструмент другому пассажиру и слез с поручней.


Видео: телеграм-канал "Кугутский Киев"

Ранее сообщалось, что в Киеве у пассажира подземки изъяли блистеры с наркотическими препаратами. Так, полицейские метрополитена вечером на станции "Демеевская" обратили внимание на пассажира с рюкзаком. При проверке его содержимого правоохранители обнаружили несколько блистеров с наркотическими препаратами, изъяли и направили на проведение экспертного исследования.

Также на станции метро "Лесная" в Киеве один из пассажиров набросился на людей с ножом. Неадекватного мужчину обезвредили неравнодушных очевидцы. После этого вызвали полицию. Во время задержания нападавший пытался спрятать складной нож в кармане.


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Тег Киев, метро, труба

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