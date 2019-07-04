В киевском метро мужчина сыграл на трубе, лежа на поручнях: видео

После непродолжительного "концерта" пассажир слез с поручней и отдал музыкальный инструмент

В Киеве пассажиры Святошинско-Броварской линии метрополитена стали свидетелями курьезного инцидента. Так, в одном из вагонов поезда, который подъезжал к станции метро "Берестейская", мужчина решил сыграть на трубе, лежа на поручнях.

При этом, как запечатлели на видео очевидцы, после "концерта" мужчина отдал музыкальный инструмент другому пассажиру и слез с поручней.

Видео: телеграм-канал "Кугутский Киев"

Ранее сообщалось, что в Киеве у пассажира подземки изъяли блистеры с наркотическими препаратами. Так, полицейские метрополитена вечером на станции "Демеевская" обратили внимание на пассажира с рюкзаком. При проверке его содержимого правоохранители обнаружили несколько блистеров с наркотическими препаратами, изъяли и направили на проведение экспертного исследования.

Также на станции метро "Лесная" в Киеве один из пассажиров набросился на людей с ножом. Неадекватного мужчину обезвредили неравнодушных очевидцы. После этого вызвали полицию. Во время задержания нападавший пытался спрятать складной нож в кармане.

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