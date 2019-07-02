В Киевском метро произошло ЧП с пассажиркой: стали известны подробности

Женщина упала с эскалатора и сильно ушибла лицо, также у нее рассечение руки

В столичном метро произошла чрезвычайная ситуация: женщина упала с эскалатора и сильно ушибла лицо, также у нее рассечение руки. По словам очевидцев, первую помощь пострадавшей оказывали пассажиры, а на станции даже не было аптечки.

"Захожу в стеклянные двери станции, вижу, что посередине эскалатора просто женщина не удержалась, или ей стало плохо, и она начинает катиться по лестнице", – рассказал один из очевидцев Максим Юрьев.

Он добавил, что после инцидента люди обратились и в кассу, и к работникам метрополитена, которые стоят возле турникетов, однако нигде не было аптечки, хотя сотрудники подземки набрали бутылку воды.

В метрополитене говорят, что пассажирке вызвали "скорую". А вот аптечек для пассажиров в подземке – не предусмотрено.

"Правила запрещают давать какие специализированные лекарства при таких состояниях, потому что вы не знаете, где у человека аллергия, есть ли она у него. Есть ли у него какие-то сердечные нарушения. Аптечки, которые у нас есть, они есть в кассах метрополитена, они прежде всего предусмотрены, как и на каждом предприятии, – для работников предприятия", – рассказала пресс-секретарь подземки Наталья Макогон.

По инструкции пострадавшему должны вызывать врачей "скорой".

При этом оказать медицинскую помощь до приезда скорой помощи может, например, дежурный по станции полицейский. Впрочем, рассчитывать на медикаменты, например обезболивающее, пассажир может только в том случае, если такие таблетки у него при себе. Правда тех, кто возит с собой самые необходимые лекарства, – единицы.

Тем временем, случаи травмирования в метро – не редкость. Несколько дней назад на одной из станций мужчина потерял сознание и упал прямо на перроне. В это время двигался поезд и зацепил тело. Пассажир получил сотрясение мозга и оказался в реанимации.

Также сообщалось, что на станции метро "Лесная" в Киеве один из пассажиров набросился на людей с ножом. Неадекватного мужчину обезвредили неравнодушных очевидцы. После этого вызвали полицию. Во время задержания нападавший пытался спрятать складной нож в кармане.

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