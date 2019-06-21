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В Киевском метро произошло ЧП с пассажиром

21 июня, 13:13

Парень упал на перроне и ударился головой

Фото: Киев Оперативный

В Киеве в пятницу, 21 июня, после полудня на станции метро "Контрактовая площадь" произошло новое ЧП. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Ужасный случай произошел только что на станции метро "Контрактовая площадь". По предварительной информации, по неизвестным пока причинам, парень упал на перроне и ударился головой. В этот момент проезжал поезд метро и задел голову бедолаги. К сожалению, информация о текущем состоянии пострадавшего неизвестна", – говорится в сообщении.

Официальных сообщений метрополитена пока не поступало.

Напомним, в пятницу утром в столице "заминировали" станцию метро "Крещатик". Для проверки сообщения о минировании станцию закрывали на вход и выход, а также как пересадочную. Вследствие большого наплыва людей на станции "Дворец спорта" произошла давка. Позднее также стало известно, что станции "Золотые ворота", "Печерская", "Олимпийская" и "Гидропарк" также закрыты в связи с проверкой сообщения об угрозе взрыва.

Накануне в столице "минировали" здание ЦИК.


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Тег Киев, метро, контрактовая площадь

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