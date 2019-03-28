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В киевском метро произошло ЧП: женщина упала на эскалаторе

Сегодня, 16:17

Женщина во время падения травмировалась

Фото: Григорий Салай, Сегодня
В киевском метро произошло ЧП: женщина упала на эскалаторе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cd6/693/5c9cd66934130.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cd6/693/5c9cd66934130.jpg Происшествия Женщина во время падения травмировалась

Сегодня, 28 марта, в первой половине дня на станции метро "Театральная" столичной подземки произошло ЧП – женщина упала на эскалаторе. В метрополитене "Сегодня" не смогли ответить, сколько лет женщине и какие именно травмы она получила.

"Инцидент произошел около 10:00 утра. Чтобы поднять женщину, сотрудники остановили эскалатор, вызвали медиков. После того, как женщину доставили в карету "скорой", работа подъемника была восстановлена. Конечно же, из-за остановки эскалатора пассажиры испытали неудобства. Увы, но такие случаи в метро – не редкость, особенно печально, когда это происходит с детьми", - рассказали нам в столичном метрополитене.

В подземке напомнили, что регулярно просят пассажиров быть внимательнее в метро, особенно на эскалаторах, поднимать полы длинной одежды, не увлекаться просмотром мобильных телефонов и чтением.

"Травмы на эскалаторе очень опасные – это чревато рассечением на лице и теле, поскольку ступеньки эскалатора очень острые, особенно при падении человека на них", – уточнили в метро.

Напомним, ранее видео давки в киевском метро всколыхнуло соцсети. На одной из станций, где идет ремонт, люди каждое утро чуть не сбивает друг друга с ног. В часы пик давка в метро опасна, поэтому чтобы дойти до выхода вместе с толпой, и не упасть, надо знать, как правильно двигаться.


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Тег транспорт, Киев, метро, чп, падение, Театральная

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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