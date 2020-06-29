В киевском супермаркете разгуливал полуголый мужчина на коне (видео)

В одном из супермаркетов Киева заметили необычного покупателя – мужчина заехал в магазин верхом на коне. Наездник был в полуголом виде.
Инцидент произошел на жилом массиве Виноградарь, на проспекте Георгия Гонгадзе, 5. Видео с мужчиной опубликовал "Киев Оперативный" в Facebook.
Свой поступок мужчина объяснил крайне необычно. По его словам, он не захотел заходить в супермаркет в нижнем белье. Примечательно, что другие посетители магазина советовали мужчине привязать коня к столбу, а самому зайти в магазин.
Напомним, не так давно по Европейской площади в Киеве среди проезжающих мимо автомобилей разгуливал абсолютно голый мужчина. Позже его все-таки задержали правоохранители.
Кроме того, ранее на Крещатике заметили обнаженного парня атлетического телосложения с большим желтым рюкзаком. С такими же обычно ездят курьеры одной из служб доставки. Из одежды на нем были лишь стринги с забавным принтом и кроссовки. Полиция, по словам очевидцев, голым "курьером" не заинтересовалась.
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