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В киевском супермаркете разгуливал полуголый мужчина на коне (видео)

29 июня, 15:31

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

По словам мужчины, он стеснялся зайти в магазин в нижнем белье

В одном из супермаркетов Киева заметили необычного покупателя – мужчина заехал в магазин верхом на коне. Наездник был в полуголом виде.

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Инцидент произошел на жилом массиве Виноградарь, на проспекте Георгия Гонгадзе, 5. Видео с мужчиной опубликовал "Киев Оперативный" в Facebook.

Видео: Киев Оперативный

Свой поступок мужчина объяснил крайне необычно. По его словам, он не захотел заходить в супермаркет в нижнем белье. Примечательно, что другие посетители магазина советовали мужчине привязать коня к столбу, а самому зайти в магазин.

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Напомним, не так давно по Европейской площади в Киеве среди проезжающих мимо автомобилей разгуливал абсолютно голый мужчина. Позже его все-таки задержали правоохранители.

Кроме того, ранее на Крещатике заметили обнаженного парня атлетического телосложения с большим желтым рюкзаком. С такими же обычно ездят курьеры одной из служб доставки. Из одежды на нем были лишь стринги с забавным принтом и кроссовки. Полиция, по словам очевидцев, голым "курьером" не заинтересовалась.

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Киев видео магазины мужчина лошадь супермаркеты Виноградарь конь

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