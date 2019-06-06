Изготовляли и распространяли наркотики: в Запорожье поймали наркодилеров

У мужчин изъяли метадон на сумму около 12,5 миллионов гривен

Фото: СБУ.











В Запорожье полицейские задержали двух мужчин, которые занимались изготовлением и продажей метадона в нескольких регионах Украины. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Как выяснилось, "бизнес" организовал житель Запорожья 1994 года рождения. Также к изготовлению метадона был причастный житель Вольнянского района 1986 года рождения. Наркотики мужчины продавали на территории Запорожской и Киевской областей.

Во время обысков копы нашли обнаружили около 7 килограмм метадона, более 100 литров различных прекурсоров, оборудование и принадлежности для изготовления такого же наркотика, мобильные телефоны, черновики с записями, сим-карты, электронные весы, зип-пакеты и деньги. По ценам наркосбытчиков, сумма изъятого наркотика составляет около 12,5 миллионов гривен.

"В настоящее время подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения", – отметили в полиции.

Напомним, ранее в центре Днепра задержали группу наркоторговцев. После закупки за границей дельцы незаконно переправляли "товар" в нашу страну через водителей рейсов международного сообщения.

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

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