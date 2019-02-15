В киевской квартире обнаружили опасный арсенал
У мужчины изъяли 1200 патронов и немало взрывчатки
В Киеве на квартире у 26-летнего мужчины обнаружили склад боеприпасов. Следователи изъяли более 1200 патронов, а также гранаты, взрывчатку, тротиловые и дымовые шашки.
Как выяснили в полиции, хозяин квартиры участия в боевых действиях не принимал, а опасную коллекцию собрал с помощью друзей, служивших в зоне проведения операции Объединенных сил. Личности друзей сейчас выясняют копы, а владельцу боеприпасов грозит до пяти лет тюрьмы.
Напомним, в декабре в Киеве задержали банду, занимавшуюся поставками оружия криминалитету. В состав группировки входил сотрудник Нацполиции столицы.
Кроме того, в сентябре в Киеве был задержан "оружейник", продававший на заказ оружие и боеприпасы. Продавались пистолеты, патроны и гранаты.
Также мы писали о том, как в Запорожской области копы ликвидировали нарколабораторию, у владельца которой обнаружили серьезный арсенал оружия: карабин АКМ, помповое ружье, пистолет ПМР калибра 9 мм, карабин Форт-205, 4 магазина к автоматическому огнестрельному оружию, оснащенные 30 патронами каждый, 6 дымовых шашек, около 200 патронов различных калибров и другое.
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