В Киевской области 23-летний военнослужащий застрелил соседа по общежитию

Убийство произошло на фоне конфликта, а военный был под действием наркотиков

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

В селе Залесье Броварского района 23-летний военнослужащий застрелил соседа по общежитию. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области.

Трагедия произошла вчера, 18 августа.

"Между двумя мужчинами, которые совместно проживали в общежитии, произошел конфликт. Тогда, злоумышленник совершил четыре выстрела в сторону оппонента. Одна пуля попала потерпевшему в грудь. От полученных травм 29-летний мужчина скончался в реанимации", - говорится в сообщении.

На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли кустарно изготовленное оружие, как вещественное доказательство, а также одежду со следами вещества бурого цвета. Подозреваемого военнослужащего задержали.

"Под процессуальным руководством Военной прокуратуры Дарницкого гарнизона открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет", – уточнили в полиции.

По данным спикера Генеральной прокуратуры Андрея Лысенко, протоколом медицинского освидетельствования подтверждено, что на момент совершения преступления военный находился в состоянии наркотического опьянения под действием амфетамина.

Ранее сообщалось, что оперативники уголовного розыска Николаевской раскрыли убийство военного, тело которого с ножевыми ранениями нашли в реке Южный Буг 14 августа.

А в Одессе в июле мужчина набросился на свою жену с ножом, убил ее и напал на сына.

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