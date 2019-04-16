В Киевской области агрессивный водитель напал на патрульного и ударил его головой

Мужчина ударил полицейского в ответ на требование предоставить удостоверение личности и регистрационный документ на машину

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

В Киевской области житель поселка Немешаево ударил головой в глаз сотруднику патрульной полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Сообщается, что инцидент произошел 13 апреля в пгт Немешаево. Патрульный попросил 36-летнего водителя предоставить удостоверение личности и регистрационный документ на транспортное средство, однако мужчина начал вести себя агрессивно и умышленно нанес полицейскому удар головой в область левого глаза, причинив ему легкие телесные повреждения. После этого злоумышленник скрылся с места инцидента.

"Жителю поселка Немешаево сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 УК Украины ("Умышленное причинение работнику правоохранительного органа легкого телесного повреждения в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей")", – говорится в сообщении.

За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Одессе стражи порядка задержали мужчину, который нанес полицейскому ножевое ранение.

Также мы писали, что в Киевской области, где не так давно налетчики с автоматами ограбили ювелирный магазин, гражданин РФ избил полицейского.

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