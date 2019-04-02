В Киевской области пьяный россиянин избил полицейского – СМИ
По предварительной информации, мужчина был пьян
В Киевской области, где не так давно налетчики с автоматами ограбили ювелирный магазин, гражданин РФ избил полицейского, сообщает УНН, ссылясь на источники в правоохранительных органах.
По предварительной информации, близ села Гора в Бориспольском районе офицер полиции остановил для проверки документов Mercedes-Benz GL350 CDI, за рулем которого была гражданка Украины. В автомобиле также был россиянин, после остановки машины он вышел из авто и ударил полицейского кулаком в лицо. Сотрудник полиции в свою очередь применил газовый баллончик и надел на дебошира наручники.
При этом отмечается, что россиянин был в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали, ведется досудебное расследование.
Ранее мы сообщали, что в Борисполе пьяный мужчина избил патрульного полицейского. По данным правоохранителей, вечером 22 марта к ним поступило сообщение о том, что на улице Киевский Путь двое мужчин в нетрезвом состоянии цепляются к прохожим. Во время общения с копами один из мужчин начал вести себя агрессивно и высказывался в сторону полицейских нецензурной бранью. На замечания и требование инспектора прекратить он не реагировал и начал цепляться за форменную одежду. На нарушителя надели наручники и доставили в отделение полиции. При оформлении админматериалов он дважды ударил в голову одного из патрульных.
Также сообщалось, что столичные сыщики задержали злоумышленника, который ограбил семью предпринимателей.
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