В Киевской области будут судить 19-летнего парня, изнасиловавшего несовершеннолетнюю

По данным прокуратуры, молодой человек изнасиловал 15-летнюю односельчанку

Иллюстрация / Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киевской области будут судить 19-летнего парня, который изнасиловал свою несовершеннолетнюю односельчанку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Во время досудебного расследования установлено, что 15 июня 2019 года у обвиняемого 19-летнего жителя села Малая Ольшанка Обуховского района, который находился в состоянии алкогольного опьянения, возник умысел на насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом относительно 15-летней несовершеннолетней, которая также является жительницей этого села", – говорится в сообщении.

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Находясь недалеко помещения сельского совета, молодой человек, достоверно зная, что потерпевшая является несовершеннолетней, вопреки ее воле, применяя к ней психологическое насилие и преодолевая сопротивление потерпевшей, изнасиловал ее.

Действия парня квалифицированы по ч. 3 ст. 152 УК Украины. Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд рассмотрел резонансное дело об изнасиловании девятилетней девочки и отправил обвиняемого в преступлении в тюрьму на 14 лет.

Кроме того, мужчина, который нападал на женщин в подъездах в столице, задержан в Кировоградской области.

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