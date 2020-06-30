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В Киевской области бывший боец АТО подорвался на гранате после ссоры с женой

30 июня, 13:10

Александр Марущак Александр Марущак

ЧП произошло накануне вечером в Фастове

Под Киевом произошел кошмарный случай – мужчина подорвался на гранате. Трагедия произошла вчера, 29 июня, в Фастове.

В полиции Киевской области сайту "Сегодня" подтвердили, что такой случай действительно произошел, и рассказали подробности трагедии. Там отмечают, что погибший – 1984 года рождения. Он дважды принимал участие в антитеррористической операции на Востоке Украины.

"Инцидент произошел вчера в Фастове, в районе 19:00. Мужчина поругался с женой. По словам свидетелей, он озвучил угрозу подорвать себя. Он достал боеприпас и выдернул чеку, затем лег на него и произошел взрыв. Предварительно, в руках у мужчины была граната РГД-5. На место трагедии сразу же вызвали медиков и полицию. Увы, мужчина погиб. Он получил ранения, несовместимые с жизнью. Кроме него, никто из людей не пострадал. По данному случаю открыто уголовное производство по статье 115 с пометкой – "несчастный случай". Тело погибшего отправлено на экспертизу. Устанавливаются все причины и обстоятельства трагедии", – рассказали нам в полиции Киевской области.

Новости "Сегодня" ранее сообщали, что в одном из сел Краснопольского района Сумской области в результате взрыва гранаты погиб участник антитеррористической операции на Донбассе.

Также сообщалось о взрыве гранаты в столичном общежитии, в результате которого погибли два человека.

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взрыв граната фастов

Источник: Сегодня

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