В Сумской области от взрыва гранаты погиб участник АТО

Мужчина не раз говорил о планах покончить с собой

В одном из сел Краснопольского района Сумской области в результате взрыва гранаты погиб участник антитеррористической операции на Донбассе.

Трагедия произошла в ночь на 12 июня, около 01:20, а сообщение о происшествии копы получили от местной жительницы, заявили в областном управлении Национальной полиции.

"В полицию позвонила местная женщина с сообщением о том, что только что в результате взрыва гранаты погиб ее 62-летний муж", – говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники. Было установлено, что "мужчина вышел из дома во двор и, вероятно, сам подорвал гранату".

Среди причин этого происшествия следствие рассматривает самоубийство – погибший неоднократно выражал намерение покончить с собой.

"Что касается гранаты, то ее мужчина, скорее всего, хранил несколько лет – с тех пор, как привез из АТО, где проходил воинскую службу в качестве добровольца Нацгвардии", - добавили в полиции.

Причины и обстоятельства происшествия выясняют сотрудники взрывотехнического подразделения и следственно-оперативная группа.

Напомним, что накануне подобная трагедия произошла в Харьковской области – в лесополосе недалеко от поселка Краснопавловка был найден мертвым 45-летний местный житель, участник боевых действий на Донбассе.

Также мы сообщали, что в Одессе задержали мужчину, который взорвал гранату в общежитии. Подозреваемым оказался 38-летний местный житель.

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