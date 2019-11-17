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Взрыв гранаты в Киеве: установлены личности погибших

17 ноября, 07:21

Полиция откроет уголовное производство по статье за убийство

Видео: ГУ Нацполиции в Киеве

Киевские правоохранители установили личности двух погибших в результате взрыва гранаты в одном из киевских общежитий.

Об этом сообщил начальник столичной полиции генерал Андрей Крищенко, уточнив, что по предварительным данным следователей в комнате хостела взорвалась граната.

"Личности погибших установлены. Они работали в Киеве: один охранником, а другой – на строительстве", – цитирует Крищенко пресс-служба НПУ.

Генерал также анонсировал открытие уголовного производство по статье за умышленное убийство.

Напомним, инцидент случился вечером 16 ноября на улице Карла Маркса в Деснянском районе Киева (село Троещина).

"Сегодня" также сообщали, что менее месяца назад граната взорвалась в самом центре Киева - недалеко от бара на улице Пушкинской. В результате погибли двое мужчин и еще одна женщина получила ранения. Одним из погибших оказался военный Виктор Дегтярев с позывным "Сенсей", который недавно вернулся с войны на Донбассе.

А еще ранее взрыв прогремел в столичной многоэтажке. Мужчина подорвался на гранате вместе с сожительницей. Подрывник погиб сразу, а женщина от полученных травм скончалась в больнице через несколько часов.

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Киев взрыв граната общежитие

Источник: Сегодня

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