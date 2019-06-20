В Киевской области девушка заморила голодом более 20 кошек и собак

Девушка размещала в сети объявления о приюте для животных, где на самом деле издевалась над кошками и собаками

Фото: Pixabay

В одном из сел Барышевского района молодая девушка заморила голодом и жаждой более 20 домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Установлено, что 21-летняя женщина размещала в сети Интернет объявления о предоставлении постоянного приюта домашним животным. В результате люди отдавали ей своих кошек и собак, надеясь, что они будут под опекой. Однако подозреваемая забирала животных в свой дом в одном из сел Барышевского района и, пренебрегая как существующими общечеловеческими нравственными правилами, так и нормами поведения по отношению к животным, издевалась над ними", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что подозреваемая лишил животных еды и воды, что приводило к их истощению и гибели.

Так, с октября по ноябрь 2018 года в месте проживания живодерки обнаружено более 20 трупов животных, причиной смерти которых согласно заключению экспертов стала "алиментарная дистрофия", которая также является фактором, вызвавшим страдания животных перед смертью, то есть страдания от голода и жажды.

"Женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными, относящимися к позвоночным, совершенное умышленно, из корыстных побуждений, совершенное группой лиц, что привело к гибели более двадцати животных). Сейчас в суд подано ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей, которое находится на рассмотрении", - добавили в полиции.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Напомним, в Киевской области жители села Пилява заявляют о массовых убийствах животных. Тут уже два года подряд травят и бездомных, и домашних четвероногих. Люди подозревают, что это дело рук одного из их соседей.

Также сообщалось, что Верховная Рада отказалась усилить наказание за случаи живодерства в Украине. Народные депутаты не поддержали законопроект №6598 о внесении изменений в законодательство в сфере охраны животного и растительного мира.

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