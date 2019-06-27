В Киевской области дотла сожгли маршрутки

Сгорело три транспортных средства

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области.

В селе Бышев Макаровского района в ночь на четверг, 27 июня, неизвестные сжег три автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

В результате ЧП никто не пострадал.

"Установлено, что неизвестный путем свободного доступа проникл на территорию сельскохозяйственного обслуживающего кооператива, где поджег автотранспорт. Транспортные средства были неприбыльные, коммерческой составляющей в их поездках не было", - говорится в сообщении.

Так, два автобуса "Богдан" находятся в аренде благотворительного фонда и осуществляли бесплатную перевозку льготных категорий населения на территории Макаровского района и столицы в течение последних шести лет.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Еще один уничтоженный автобус Ivan курсировал маршруту Макаров-Черногородка, конкурентов на данном маршруте нет, маршрут не прибыльный, никаких конфликтов по поводу данного маршрута никогда не возникало.

В полиции отметили, что ранее неоднократно обращались в местные органы власти по поводу установки видеокамер наблюдения "Безопасный город", однако никаких результатов это не принесло.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве 24 июня на улице Героев Днепра на остановке, где находится конечная станция отправки транспорта на Вышгород, группа неизвестных в балаклавах подожгла несколько маршруток, бросив в них взрывчатые вещества.

Ранее сообщалось, что в марте правоохранители Киевской области задержали адвоката и директора фирмы, которые пытались "отжать" чужой бизнес и заработать на этом пять миллионов гривен. Указанные лица длительное время противодействовали законной хозяйственной деятельности перевозчика, требуя передать им права на перевозки на автобусном маршруте. Доказано, что криминальный дуэт – 32-летний столичный адвокат и 60-летний директор одного из обществ, использовали все возможные методы, силы и ресурсы – в том числе противозаконные.

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