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В Киевской области фура столкнулась с Mercedes: погибшего "вырезали" из машины

26 сентября, 11:09

На трассе Белая-Церковь - Узин вечером 25 сентября произошла авария

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП на трассе Белая-Церковь – Узин, которое произошло при участии двух автомобилей вечером 25 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

После получения сообщения об аварии на место выехали спасатели.

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

"По прибытию было обнаружено лобовое столкновение Mercedes Benz Vito и фуры DAF. Спасатели с помощью механизированного инструмента провели деблокирование пострадавшего из-под обломков искореженного автомобиля и передали работникам экстренной медицинской помощи. Также было проведено деблокирование тела погибшего, фельдшером-спасателем была оказана медицинская помощь родным погибшего", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате ДТП с фурой и пассажирским автобусом на 59-м км трассы Киев – Харьков близ села Бзов в Барышевском районе Киевской области. По данным полиции, двигаясь в направлении Харькова по скоростной трассе, грузовик столкнулся с припаркованным на обочине пассажирским автобусом. От удара тот наехал на трех мужчин, которые стояли перед ним. Врезавшись в автобус, виновника ДТП протащило вперед и он въехал и "сцепился" еще с одной машиной на обочине дороги.

Кроме того, в Одесской области на трассе между селами Новая Долина и Прилиманское произошла страшная авария – грузовик врезался в маршрутку, переполненную пассажирами. В результате аварии погибли девять человек.

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ДТП гибель киевская область

Источник: Сегодня

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