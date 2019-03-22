В Киевской области главврачу присудили штраф из-за премий жене

Главный врач одной из районных больниц региона незаконно выписывал премии своей супруге

Иллюстрация.

В Киевской области главврачу присудили штраф из-за премий жене //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/58d/d20/5c658dd20cc1b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/58d/d20/5c658dd20cc1b.jpg 2019-03-22T14:50:00+02:00 Происшествия Главный врач одной из районных больниц региона незаконно выписывал премии своей супруге

В Киевской области главного врача одной из центральных районных больниц привлекли к административной ответственности за незаконные премии своей жене. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что главврач в нарушение требований закона "О предотвращении коррупции" подписал три приказа о премировании своей жены, которая работает в этой же больнице.

В медработнику после решения Иванковского районного суда применено административное взыскание в виде штрафа в размере 5100 гривен.

Ранее сообщалось, что начальницу управления образования Деснянской райгосадминистрации Киева разоблачили на злоупотреблении служебными полномочиями при закупке оборудования для детских садов на сумму более 1,2 млн гривен. Ей объявлено подозрение.

Также мы писали, что следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований при процессуальном руководстве Главной военной прокуратуры и оперативном сопровождении Управления внутренней безопасности СБУ разоблачили начальника отдела СБУ, его подчиненного и двух гражданских лиц, которые вымогали у гражданина Украины 110 тысяч долларов.

Напомним, в Закарпатской области патрульные полицейские погорели на взятке.

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