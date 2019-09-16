В Киевской области из-за пожаров на сухостоях погибли два человека

Один из трагических случаев произошел в селе Быковая Гребля, второй - в селе Гаевое

В Киевской области два человека стали жертвами пожаров на сухостоях. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

В частности, в результате пожара погиб житель села Быковая Гребля в Белоцерковском районе. Еще один трагический случай произошел в селе Гаевое в Броварском районе.

"В результате пожара мужчина с 90% ожогов тела был доставлен ​​в реанимацию, где впоследствии скончался. Предварительно, причиной возгорания стал окурок сигареты, который попал в сухие ветви", - говорится в сообщении.

Кроме этого, детские шалости привели к выгоранию 10 гектаров поля кукурузы в селе Хмелевка Тетиевского района. С огнем играла несовершеннолетняя девушка. К счастью, в этом случае обошлось без жертв. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, для соответствующей квалификации действий ребенка.

Ранее новости "Сегодня" уже писали, что в Киев и область охватили массовые крупные пожары. Так, возгорания происходили в экосистемах, на свалках мусора и в жилых домах. Также вспыхнул пожар и в Чернобыльской зоне.

Также ранее сообщалось о ЧП в Киеве: мужчина обстрелял спасателей, которые прибыли на ликвидацию пожара.

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