В Киевской области ищут девочку, которая ушла в школу и не вернулась

Вероника Шульга ушла в школу из дома в Ставище, однако домой не вернулась и на школьных уроках ее не было

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

Правоохранители Киевской области сообщают о розыске 16-летней девочки Вероники Шульги. Как указано на станице "Розыск детей" в Facebook, 12 сентября около 8:00 она ушла из дома в Ставище в школу и до сих пор не вернулась, на уроках при это ее не было. На связь с родными не выходит, может быть вместе со своей подругой по имени Дарья.

На вид ей 16 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы каштановые, прямые, до плеч.

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Одета в черные джинсы, серую футболку, белые кеды (может быть в другой одежде). С собой имеет фиолетовый рюкзак.

При наличии любой информации о возможном месте нахождения девушки следует сообщать по телефону спецлинии полиции "102".

Новости "Сегодня" писали, что полиция Киева разыскивает мужчину за совершение сексуального насилия в отношении несовершеннолетней девушки в Дарницком районе.

Напомним, в Одесской области ранее произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке пропала 11-летняя Даша Лукьяненко, а после напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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