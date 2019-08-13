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В Киеве ищут насильника, напавшего на девочку – фото и видео

Сегодня, 19:01

Мужчина напал на девочку вечером возле жилых домов

Полиция Киева разыскивает мужчину за совершение сексуального насилия в отношении несовершеннолетней девушки.
Молодой человек, изображенный на фото и видео, обоснованно подозревается в совершении сексуального насилия над юной киевлянкой в Дарницком районе столицы.

Приметы злоумышленника: на вид возрасте 20-25 лет, рост 170-174 см, худощавый, имеет вытянутое лицо, светло-русые волосы.

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Также полиция Киева ищет опасного преступника: мужчину подозревают в совершении двух попыток изнасилования в Шевченковском и Оболонском районах. Оба случая произошли еще в июле, но злоумышленника пока так и не поймали.

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Ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд рассмотрел резонансное дело об изнасиловании девятилетней девочки и отправил обвиняемого в преступлении в тюрьму на 14 лет. 

Кроме того, мужчина, который нападал на женщин в подъездах в столице, задержан в Кировоградской области. Ранее в столичную полицию поступило несколько заявлений от женщин, которые стали жертвами разбойных нападений: четыре – в Голосеевском районе и один – в Святошинском районе. Неизвестный на улице и в подъездах бил, забирал у них ценные вещи и убегал. 

Подробнее о нападениях на женщин в столице смотрите в сюжете:

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Киев полиция изнасилование розыск насильник

Источник: Сегодня

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