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В Киевской области ищут пропавшую 12-летнюю девочку

10 августа, 09:03

Наталья Руда Наталья Руда

София Недобой ушла из дому в Яготине вечером 9 августа

Правоохранители Киевской области сообщают о розыске 12-летней Софии Недобой, которая ушла из дому в Яготине и до сих пор не вернулась.

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Как сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook, девочка покинула место жительства на улице Чехова около 19:00 в воскресенье, 9 августа.

В полиции также сообщили приметы Софии. На вид ей 13-14 лет, рост 165-170 см, у нее худощавое телосложение, волосы подстрижены под каре, овальное лицо и карие глаза.

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Она одета в серые джинсы, темно-синюю рубашку в красную клетку, черно-белые кеды с рисунком аниме. У нее при себе черный рюкзак.

При получении любой информации о возможном местонахождении девочки просят звонить по телефону полиции "102".

Ранее полиция Киевской области разыскала пропавшую 32-летнюю женщину, поиски которой длились трое суток. Молодую жительницу области нашли живой, но истощенной за несколько десятков километров от места исчезновения.

Также в Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками. Подробнее смотрите в сюжете:

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Киев дети розыск

Источник: Сегодня

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