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В Киевской области возле лесополосы нашли пропавшую молодую женщину

13 июля, 16:33

Наталья Руда Наталья Руда

Женщина исчезла из дома отца, расположенного недалеко от столицы

Полиция Киевской области разыскала пропавшую 32-летнюю женщину, поиски которой длились трое суток. Молодую жительницу области нашли живой, но истощенной за несколько десятков километров от места исчезновения.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

По данным правоохранителей, три дня назад к правоохранителям обратился житель села Малютянка, расположенного в Киево-Святошинском районе, и рассказал, что к нему в гости приехала дочь, однако она вышла из дома и пропала, перестав выходить на связь.

"При проведении неотложных разыскных мероприятий работники полиции проработали камеры видеонаблюдения и установили примерное направление движения разыскиваемой женщины. Вскоре ее мобильный телефон полицейские нашли выброшенным в лесу", – говорится в сообщении.

В поисковых мероприятиях были задействованы оперативники Управления уголовного розыска полиции Киевской области, бойцы полка полиции особого назначения, "Миротворец", военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологическая служба, личный состав Киево-Святошинского отдела полиции, неравнодушные граждане и привлечен квадрокоптер.

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Через трое суток женщину нашли на обочине дороги возле лесополосы, на территории соседнего Васильковского района. Что с ней произошло и кто она, женщина не смогла объяснить. В истощенном состоянии ее госпитализировали.

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Другие подробности не уточняются.

Ранее сообщалось, что в Киеве нашли мертвой пропавшую 27-летнюю девушку.

Также на столичном Подоле нашли убитыми двух пропавших девушек. Погибшими оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Новости "Сегодня" писали о результатах расследования.

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женщина розыск киевская область

Источник: Сегодня

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