В Киевской области копы "накрыли" банду наркодилеров

В Киевской области полицейские разоблачили группу наркоторговцев, которые "работали" в соцсетях.

Как рассказали в пресс-службе полиции столичного региона, трое дилеров продавали амфетамин и каннабис через телеграмм-каналы. Организатором банды оказался бывший военный, 24-летний житель Переяслава-Хмельницкого. Еще один "продавец" – 28-летний житель поселка Бабинцы Бородянского района. Третий участник группировки – 35-летний житель села Копачи Обуховского района – именно он поставлял и изготавливал "зелье".

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Копы провели обыски дома у задержанных. Там они нашли около 50 грамм амфетамина и почти три килограмма каннабиса. Стоимость изъятого, по ценам "черного рынка", составила около 700 тысяч гривен.

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Сейчас задержанным грозит от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

Также мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

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