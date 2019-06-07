В Киевской области молния попала в купол церкви: видео
В результате инцидента купол загорелся
В городе Богуслав Киевской области в ночь на пятницу, 7 июня, в результате удара молнии произошло возгорание купола Свято-Троицкой церкви, которая является памятником архитектуры.Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Инцидент произошел около часа ночи. В 6:00 пожар был ликвидирован на площади 144 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. К тушению привлекалось 20 человек и 6 единиц техники.
В социальных сетях местные жители опубликовали видео тлеющей крыши церкви после ликвидации пожара.
Отметим, что богуславский Свято-Троицкий храм построен по проекту неизвестного мастера в стиле позднего классицизма – нетипичного для украинских православных храмов. Сооружение характерно окружением колоннад, ведущих на улицу и площадь. Главной частью храма является ротонда – круглая постройка, окруженная колоннами и увенчанная куполом.
Как сообщали ранее новости "Сегодня", в Благовещенске Кировоградской области молния попала в здание райадминистрации, и оно сгорело.
Также два человека погибли в Херсонской области от ударов молний. Первый несчастный случай произошел возле села Раденское Алешковского района. Также на поле возле села Шкуринивка в Белозерском районе мощный разряд убил 59-летнего мужчину.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Киевской области молния попала в купол церкви: видео". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Во время турнира по гольфу молния ударила в дерево прямо на поле
Момент удара молнии на поле для гольфа попал на видео, к тому моменту игроки и зрители покинули зону