В Киевской области молния попала в купол церкви: видео

В результате инцидента купол загорелся

Фото: orthodoxia.kiev-foto.info.

В городе Богуслав Киевской области в ночь на пятницу, 7 июня, в результате удара молнии произошло возгорание купола Свято-Троицкой церкви, которая является памятником архитектуры.Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Инцидент произошел около часа ночи. В 6:00 пожар был ликвидирован на площади 144 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. К тушению привлекалось 20 человек и 6 единиц техники.

Фото: Валентина Назарова/Новости Богуслава

В социальных сетях местные жители опубликовали видео тлеющей крыши церкви после ликвидации пожара.

Отметим, что богуславский Свято-Троицкий храм построен по проекту неизвестного мастера в стиле позднего классицизма – нетипичного для украинских православных храмов. Сооружение характерно окружением колоннад, ведущих на улицу и площадь. Главной частью храма является ротонда – круглая постройка, окруженная колоннами и увенчанная куполом.

Как сообщали ранее новости "Сегодня", в Благовещенске Кировоградской области молния попала в здание райадминистрации, и оно сгорело.

Также два человека погибли в Херсонской области от ударов молний. Первый несчастный случай произошел возле села Раденское Алешковского района. Также на поле возле села Шкуринивка в Белозерском районе мощный разряд убил 59-летнего мужчину.

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