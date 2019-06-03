Сделать стартовой
26,85
29,95
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

Молнии поразили двух человек в Херсонской области

3 июня, 19:40

Жертвами стали молодая девушка и пожилой мужчина

Фото: Pixabay

Два человека погибли сегодня в Херсонской области от ударов молний.

Первый несчастный случай произошел утром возле села Раденское Алешковского района, сообщает Новий день. Здесь группа работников из Николаева приехала собирать клубнику на плантации. Едва люди принялись за работу, как раздался гром, и сразу же ударила молния. Разряд атмосферного электричества поразил 17-летнюю девушку, которая не успела никуда скрыться. Ее смерть стала почти мгновенной – реанимировать пациентку не удалось, сообщили в областном территориальном Центре экстренной медицинской помощи.

Около 13.00 фельдшер скорой помощи сообщил изданию о еще одной смерти от молнии. На поле возле села Шкуринивка в Белозерском районе мощный разряд убил 59-летнего мужчину.

Ранее мы сообщали о том, что в Кировоградской области молния в детский сад.

В городе Сокаль Львовской области молния поразила супружескую пару. В результате удара мужчина скончался, женщина была госпитализирована.

А в Ровенской области от удара молнии сгорел дом полицейского.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег смерть, стихия, молния, Херсонская область

Вы сейчас просматриваете новость " Молнии поразили двух человек в Херсонской области". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во время турнира по гольфу молния ударила в дерево прямо на поле

1 июня, 11:30

Момент удара молнии на поле для гольфа попал на видео, к тому моменту игроки и зрители покинули зону

Мать четырех детей стала жертвой потопа в Винницкой области

Сегодня, 11:08

Односельчане собирают деньги в помощь семье

В Белогороде-Днестровском мужчина погиб, упав с карусели

Сегодня, 12:46

Трагедия случилась в День города

Молния ударила в запущенную из России ракету "Союз"

28 мая, 05:03

Удар молнии пришелся сразу во время отрыва ракеты от стартового стола

Разрушение Керченского моста: на Западе описали опасный сценарий

Неожиданно: "Джон Уик-3" побил рекорд фильма "Мстители: Финал"

Как вы будете вести себя в браке согласно знаку Зодиака

Шовковский рассказал о своем отношении ко Второй мировой войне

В Одессе зафиксировали 100-метровый смерч

Видео: Впечатляющая авария Матевоса Исаакяна в Спа

​Самый крупный тираннозавр в мире

Израильские ученые открыли уникальную способность растений

Как сделать из своего телевизора сделать смарт ТВ за 40$

Житель Кременчуга запатентовал чурчхелу

Во сколько обойдется обед украинца этим летом: все о ценах на продукты

Вчера, 07:55

Продолжаем следить, как меняется стоимость традиционной украинской трапезы, в которую входят все основные продукты питания

"Проєкт", "катедра", "членкиня": все что нужно знать о новом украинском правописании

Вчера, 07:38

Ввели феминитивы, стало меньше дефисов, но больше вариантов

Хрущевки снова хотят снести и перестроить: 100% согласия жильцов уже не требуется

Вчера, 07:19

Для переселения согласия всех жильцов дома не будет нужно

Что ждет украинцев в июне: новые правила снятия налички в банках и ограничения на дорогах

1 июня, 07:38

В июне украинцы получат два дополнительных выходных дня

Сериал "Чернобыль" угодил в громкий скандал

Алиса Шмидт: как выглядит самая обворожительная спортсменка мира?

Глупая женщина — подарок для мужчины
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь