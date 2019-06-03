Молнии поразили двух человек в Херсонской области

Жертвами стали молодая девушка и пожилой мужчина

Фото: Pixabay

Два человека погибли сегодня в Херсонской области от ударов молний.

Первый несчастный случай произошел утром возле села Раденское Алешковского района, сообщает Новий день. Здесь группа работников из Николаева приехала собирать клубнику на плантации. Едва люди принялись за работу, как раздался гром, и сразу же ударила молния. Разряд атмосферного электричества поразил 17-летнюю девушку, которая не успела никуда скрыться. Ее смерть стала почти мгновенной – реанимировать пациентку не удалось, сообщили в областном территориальном Центре экстренной медицинской помощи.

Около 13.00 фельдшер скорой помощи сообщил изданию о еще одной смерти от молнии. На поле возле села Шкуринивка в Белозерском районе мощный разряд убил 59-летнего мужчину.

Ранее мы сообщали о том, что в Кировоградской области молния в детский сад.

В городе Сокаль Львовской области молния поразила супружескую пару. В результате удара мужчина скончался, женщина была госпитализирована.

А в Ровенской области от удара молнии сгорел дом полицейского.





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