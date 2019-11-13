В Киеве молодые парни жестоко избили охранника: подробности от полиции и видео

Нападавшие уже задержаны, им грозит до десяти лет лишения свободы

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В Киеве трое молодых парней жестоко избили охранника в супермаркете на улице Ярославской, 56-а. Инцидент произошел ночью, 10 ноября. Так, группа из трех человек дважды нападала на охранника супермаркета и избила его до полусмерти. Происходящее снимала на видео девушка из этой компании. В полиции Киева сайту "Сегодня" сообщили подробности инцидента и уточнили, что задержаны трое драчунов.

При этом в СМИ ранее появилась информация, что охранника избивали подростки.

Видео: Киев Оперативный

"Они не подростки, а совершеннолетние молодые парни. Всех троих уже задержали и по решению суда им определена мера пресечения в виде содержания под стражей, без возможности внесения залога. Парней нашли и задержали при помощи камер видеонаблюдения. Парни были нетрезвыми и начали приставать к охраннику с хулиганскими мотивами. Теперь им грозит до десяти лет лишения свободы за умышленное нанесение тяжелых повреждений человеку", – рассказали в полиции Киева.

Состояние охранника медики оценивают как стабильно тяжелое. Что же касается девушки из этой компании, которая снимала избиение человека на видео, то ее участие в этой драке еще проверяется.

Напомним, в Одесской области полиция Измаила выясняет обстоятельства смерти 48-летнего местного жителя, которого нашли без сознания во дворе жилого дома на проспекте Мира после того, как его избили подростки.

Также в городе Беляевка Одесской области полицейские задержали двоих подростков, которые подозреваются в жестоком избиении бездомного мужчину ради забавы.

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