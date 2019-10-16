В Одесской области два 12-летних подростка насмерть забили бездомного

Подростки бросали в бомжа камнями и били палками, а потом бросили умирать

В городе Беляевка Одесской области полицейские задержали двоих подростков, которые подозреваются в жестоком избиении бездомного мужчину ради забавы.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, труп неизвестного был обнаружен в городском сквере, недалеко от насосной станции. На теле были обнаружены признаки насилия.

Медэксперты пришли к заключению, что смерть человека наступила в результате перелома черепа. В свою очередь, копы установили личность погибшего – он оказался местным бездомным.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские опросили возможных свидетелей происшествия и пообщались с теми, кто мог быть причастен к преступлению. В результате, полицейские установили подозреваемых, которые жестоко расправились с 56-летним мужчиной – двух 12-летних подростков.

"Гуляя вечером на улице, они увидели, как тот роется в мусорном баке, и решили "пошутить". Некоторое время подростки преследовали потерпевшего, забрасывая его камнями и палками, а когда он, окровавленный, упал, ушли", – рассказали в полиции.

В ходе санкционированного обыска по месту жительства подростков копы изъяли одежду, в которой подозреваемые были в день убийства. На некоторых вещах были обнаружены следы крови.

Установлено, что эти подростки воспитываются в неблагополучных семьях, которые состоят на учете в социальных службах. Их родители неоднократно привлекались к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

Было открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство". В пресс-службе отметили, что злоумышленники не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, а потому будет решаться вопрос о применении к ним принудительных мер воспитательного характера.

Напомним, ранее в Днепре мужчина без определенного места жительства, обследуя мусорник, обнаружил в нем гранатомет. Сообщение о подозрительном предмете, найденном на улице Калиновой, поступило на пульт дежурного полиции.

Также мы писали о том, как в США женщина попыталась заплатить за еду "бездомного" мужчины, который на самом деле оказался знаменитым певцом. Американка рассказала, что встретила "бездомного" в городе Кэмден,, когда тот стоял перед ней в очереди, и ему не хватало нескольких долларов для оплаты покупок, и она решила "помочь несчастному".

Мужчина поблагодарил ее и назвался Китом. Американка обратила внимание, что он похож на известного музыканта, супруга Николь Кидман Кита Урбана, и оказалась права. При этом Рут Рид все равно обратилась к охраннику певца с просьбой подтвердить личность его подопечного.

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