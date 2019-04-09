В Киевской области мужчина из-за ревности устроил поножовщину
Мужчина избил 19-летнего парня, а потом нанес ему ножевые ранения
В селе Козаровичи Вышгородского района местный житель ранил ножом нового мужа своей бывшей супруги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.
"Он пришел во двор дома, где проживала бывшая жена, и там набросился на ее нынешнего мужа. Сначала наносил ему побои руками и ногами. Затем схватил кухонный нож, который принес с собой, и нанес еще несколько ножевых ударов. В это время во двор вышла женщина. Нападающий быстро исчез в неизвестном направлении с места преступления", - говорится в сообщении.
Раненого молодого человека каретой скорой помощи госпитализировали в больницу. Медики диагностировали у 19-летнего парня ножевое ранение шеи и проникающее ранение груди слева и кровопотерю.
Нападавшим оказался 32-летний мужчина, который после задержания заявил, что во всем виновата ревность.
По факту покушения на умышленное убийство открыто уголовное производство по ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику объявлено о подозрении. Меру пресечения ему изберет суд.
Ранее сообщалось, что в одном из домов села Калиновка Васильковского района конфликт между двумя мужчинами, распивавшими водку, закончился тем, что один выхватил нож и перерезал горло другому.
Кроме того, на Чоколовке задержан неадекват с ножом, гонявшийся за детьми. В сумке у задержанного полиция нашла молоток, скотч и веревки.
Также полиция задержала ранее судимого киевлянина, который убил товарища:
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