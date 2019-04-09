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В Киевской области мужчина из-за ревности устроил поножовщину

Сегодня, 10:46

Мужчина избил 19-летнего парня, а потом нанес ему ножевые ранения

Фото: Нацполиция
В Киевской области мужчина из-за ревности устроил поножовщину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c4c/a47/5cac4ca47831a.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c4c/a47/5cac4ca47831a.jpeg Происшествия Мужчина избил 19-летнего парня, а потом нанес ему ножевые ранения

В селе Козаровичи Вышгородского района местный житель ранил ножом нового мужа своей бывшей супруги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

"Он пришел во двор дома, где проживала бывшая жена, и там набросился на ее нынешнего мужа. Сначала наносил ему побои руками и ногами. Затем схватил кухонный нож, который принес с собой, и нанес еще несколько ножевых ударов. В это время во двор вышла женщина. Нападающий быстро исчез в неизвестном направлении с места преступления", - говорится в сообщении.

Раненого молодого человека каретой скорой помощи госпитализировали в больницу. Медики диагностировали у 19-летнего парня ножевое ранение шеи и проникающее ранение груди слева и кровопотерю.

Нападавшим оказался 32-летний мужчина, который после задержания заявил, что во всем виновата ревность.

По факту покушения на умышленное убийство открыто уголовное производство по ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику объявлено о подозрении. Меру пресечения ему изберет суд.

Ранее сообщалось, что в одном из домов села Калиновка Васильковского района конфликт между двумя мужчинами, распивавшими водку, закончился тем, что один выхватил нож и перерезал горло другому.

Кроме того, на Чоколовке задержан неадекват с ножом, гонявшийся за детьми. В сумке у задержанного полиция нашла молоток, скотч и веревки.

Также полиция задержала ранее судимого киевлянина, который убил товарища:

Видео: Видео: kyiv.npu.gov.ua

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Тег нападение, нож, ревность, киевская область

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