В Киевской области мужчина с кулаками набросился на копов: видео

Патрульные остановили несовершеннолетнего водителя без прав, а его родственник начал агрессивно себя вести

В Киевской области мужчина с кулаками набросился на сотрудников патрульной полиции. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава полиции региона Андрей Небытов.

По его данным, копы остановили водителя, который устроил с ними гонки. За рулем оказался несовершеннолетний без документов. Когда патрульные оформляли протокол, родственник парня с кулаками набросился на одного из правоохранителей.

"И как результат: мужчина задержан по ст. 208 УПК и находится в изоляторе временного содержания. Открыто уголовное производство по статье 345 УК – угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, а это лишение свободы до трех лет", – добавил Небытов.

При этом в пресс-службе полиции Киевской области "Сегодня" уточнили, что инцидент произошел в одном из населенных пунктов Броварского района.

Напомним, ранее под Киевом молодой мужчина-дебошир напал на правоохранителей.

Также в центре столицы неизвестные ранили полицейского и угнали полицейский автомобиль Toyota Prius. Полицейские ввели оперативный план "Сирена" по розыску автомобиля и лиц, совершивших это преступление.

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