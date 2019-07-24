В Киевской области мужчина с кулаками набросился на копов: видео
Патрульные остановили несовершеннолетнего водителя без прав, а его родственник начал агрессивно себя вести
В Киевской области мужчина с кулаками набросился на сотрудников патрульной полиции. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава полиции региона Андрей Небытов.
По его данным, копы остановили водителя, который устроил с ними гонки. За рулем оказался несовершеннолетний без документов. Когда патрульные оформляли протокол, родственник парня с кулаками набросился на одного из правоохранителей.
"И как результат: мужчина задержан по ст. 208 УПК и находится в изоляторе временного содержания. Открыто уголовное производство по статье 345 УК – угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, а это лишение свободы до трех лет", – добавил Небытов.
При этом в пресс-службе полиции Киевской области "Сегодня" уточнили, что инцидент произошел в одном из населенных пунктов Броварского района.
Напомним, ранее под Киевом молодой мужчина-дебошир напал на правоохранителей.
Также в центре столицы неизвестные ранили полицейского и угнали полицейский автомобиль Toyota Prius. Полицейские ввели оперативный план "Сирена" по розыску автомобиля и лиц, совершивших это преступление.
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