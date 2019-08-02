В Киевской области мужчина с пьяной экс-сожительницей напали на копов

В Киевской области задержали мужчину и женщину, которые забрызгали полицейских слезоточивым газом и повредили им авто. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.
"Около 21 часа в полицию Киевской области поступило сообщение о семейном конфликте в одном из домов села Красная Слобода. Чтобы разобраться в ситуации, по указанному адресу прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции Макаровского отделения полиции. Как выяснилось, между пенсионеркой и ее дочерью произошла ссора", – говорится в сообщении.
Когда приехали полицейские, весь негатив 41-летняя женщина навеселе "выплеснула" на правоохранителей и начала их нецензурно оскорблять. "Поддержать" свою бывшую возлюбленную решил и мужчина, и они из двух баллончиков устроили на полицейских "газовую атаку".
После этого мужчина выбежал на улицу, схватил деревянную палку и стал громить служебный автомобиль.
Нападающих задержали. Сейчас 38-летний мужчина и его бывшая сожительница находятся в изоляторе временного содержания. При проведении медицинского освидетельствования установлено, что содержание алкоголя в крови женщины составило 1,3 промилле.
Полиция обратилась с ходатайством об избрании меры пресечения для злоумышленников в виде содержания под стражей.
Двум работникам полиции оказана медицинская помощь. Им диагностировали химические ожоги глаз.
Открыто два уголовных производства по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) и по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, столичная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении парня, который во время проведения митинга под зданием МВД в мае этого года распылил слезоточивый газ в работников полиции, обеспечивающих охрану правопорядка.
Также в Киеве задержали шесть человек за нападение на полицейского, который пытался прекратить конфликт на Оболони.
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