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В Киеве будут судить парня, распылившего в спецназовцев под МВД слезоточивый газ https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D0%9C%D0%92%D0%94 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D0%9C%D0%92%D0%94 2019-07-31T10:10:00+03:00 Другие новости Рассматривать обвинительный акт будет Печерский районный суд

Столичная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении парня, который во время проведения митинга под зданием МВД в мае этого года распылил слезоточивый газ в работников полиции, обеспечивающих охрану правопорядка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"В результате противоправных действий злоумышленника трое полицейских получили ожоги глаз. Злоумышленнику за совершение указанных преступлений грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет", – уточнили в прокуратуре.



По результатам проведения досудебного расследования действия правонарушителя квалифицированы по ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 345 УК Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью, связанной с сопротивлением представителям власти, которые выполняли обязанности по охране общественного порядка, совершенном с применением предмета, специально приспособленный для нанесение телесных повреждений, умышленное причинение работникам правоохранительных органов легких телесных повреждений в связи с выполнением этими работниками служебных обязанностей).

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Рассматривать обвинительный акт будет Печерский районный суд.

Напомним, что в мае под зданием МВД в столице активисты под стенами МВД и Генпрокуратуры требовали отставки министра Арсена Авакова и генпрокурора Юрия Луценко, также они требовали ответов по резонансному делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. В ходе митинга произошли стычки с правоохранителями.

Также сообщалось, что до пяти лет ограничения или лишения свободы грозит одесситу, который нанес травмы двум сотрудникам полиции при исполнении ими служебных обязанностей.

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