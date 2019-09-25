В Киевской области мужчина утонул вместе с автомобилем

По данным полиции, мужчина с другом поехал на рыбалку, там выпил алкоголя и уснул в авто, которое съехало в воду

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Неподалеку села Старое Бориспольского района автомобиль утонул вместе с мужчиной, который находился внутри транспортного средства. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области.

"По спецлинии "102" позвонил его друг, с которым они вместе отдыхали, и сообщил, что авто ушло под воду и оттуда никто не выплыл. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС. С помощью специальной техники извлекли из воды автомобиль, в котором нашли уже неживого мужчину. Им оказался 41-летний местный житель", - говорится в сообщении.

В ходе следственных действий были воссозданы все детали трагического инцидента.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Так, по данным полиции, двое родственников поехали на рыбалку. Там они выпили водки и легли спать. Один заснул у костра, а другой – в машине. Мужчина, уснувший на берегу, проснулся от странного шума и увидел, как машина тонет в воде. Своего же друга он не нашел.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Несчастный случай) Уголовного кодекса Украины. Тело погибшего направлено на экспертизу для установления причины смерти. Проводится досудебное расследование.

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